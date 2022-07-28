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06:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Секретарь СНБО Украины Данилов допустил нанесение ударов по объектам в России

Киев при необходимости примет решение атаковать объекты на территории России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Москва предупредила, что эти действия будут иметь последствия.

Спецоперация на Украине

«Если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение», — заявил Данилов в эфире всеукраинского телемарафона (цитата по Страна.ua).

Ранее МИД РФ предупредил Киев о последствиях, если украинская армия ударит по территории России из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более, чем серьезные… Услышьте нас!» — заявили в министерстве.

В конце мая в интервью Newsmax президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина призывает поставить ей оружие большой дальности для защиты, а не для того, чтобы атаковать цели в России.

24 июля в офисе господина Зеленского сообщили, что США и их союзники передадут Украине 25−30 РСЗО и универсальных пусковых установок, использующихся в качестве РСЗО. 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что Вашингтон уже передал Киеву 12 установок РСЗО HIMARS.

Дарья Эрозбек

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