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10:37 (мск), источник: РБК

Клишас допустил «интеграцию новых территорий» в Россию в осеннюю сессию

Интеграция новых территорий в Россию может стать важнейшей задачей парламента в осеннюю сессию, заявил Клишас. Ранее в Запорожской ВГА говорили, что референдум о вхождении в состав России запланирован на первую половину сентября.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Парламент в осеннюю сессию может рассмотреть вопрос вхождения «новых территорий» в состав России, написал в Telegram глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — отметил он.

Осенняя сессия Госдумы в этом году пройдет с 30 августа по 31 декабря. Первый две недели, до 11 сентября, депутаты будут работать в регионах.

Таким образом, первое пленарное заседание осенней сессии запланировано на 13 сентября. А Совет Федерации соберется на первое заседание 21 сентября.

Россия более пяти месяцев ведет на Украине специальную военную операцию. К 28 июля российские силы и силы республик Донбасса контролируют Луганскую народную республику, Херсонскую область, а также часть Запорожской и Харьковской областей.

На территориях, находящихся под контролем России, сформировали военно-гражданские администрации. Новые власти Херсонской области и части Запорожской области заявили о намерении провести референдумы о вхождении в состав России. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов говорил, что голосование запланировано на первую половину сентября. Главы ДНР и ЛНР также заявляли о желании присоединиться к России.

В Кремле говорили, что есть два условия для проведения референдумов в Донбассе. Первое — что решение должно принять само местное население. А второе — что должна быть обеспечена безопасность, поскольку пока по территориям «продолжаются удары украинских военных по гражданским целям» вряд ли можно говорить о проведении голосования, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Украина утраченные с конца февраля территории считает оккупированными. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, президент Владимир Зеленский приказал армии отвоевать южные прибрежные территории. Сделать это он намерен в течение трех-шести недель, сообщил глава комитета по делам Вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит после посещения Киева в составе делегации.

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