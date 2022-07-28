Байден и Си Цзиньпин обсудили Украину и Тайвань

«Лидеры двух стран обменялись мнениями по украинскому кризису и другим вопросам. Си Цзиньпин вновь представил принципиальную позицию Китая по этим вопросам», — говорится в сообщении телевидения.
Также Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «играющий с огнем непременно обожжет сам себя», заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Китайский лидер подчеркнул, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая «непоколебима».
«Нельзя идти против воли народа, играющий с огнем непременно обожжет сам себя», — приводит слова Си Цзиньпина телеканал.
Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что телефонный разговор президента Байдена и Си Цзиньпина продолжался более двух часов.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
«Также главы двух государств считают, что состоявшийся звонок был искренним и обстоятельным, стороны договорились поддерживать контакты», — говорится в сообщении.
В этом месяце появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.
Во вторник официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства. По словам представителя Минобороны, Пелоси является третьим по значимости человеком в американском правительстве, ее визит на Тайвань серьезно нарушит принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.