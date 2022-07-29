15:16 (мск), источник: Газета.Ру
Швейцарский банк заблокировал счет российского постпреда женевского отделения ООН
Швейцарский банк заблокировал личный счет российского постоянного представителя при женевском отделении ООН, сообщает РИА «Новости».
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В дипмиссии рассказали, что ряд швейцарских банков и автостраховых компаний отказались от контрактов с постпредством, ужесточается выдача служебных виз, в связи с чем российским официальным лицам все труднее становится выполнять свои профессиональные обязанности.
В постпредстве выразили надежду, что швейцарские власти пересмотрят свою «неблаговидную позицию» в отношении дипведомства и вернутся к нормальной практике дипломатического общения.
Ранее представитель РФ Ирина Тяжлова заявила, что Швейцария не выдает визы российским делегатам для работы в ООН.
До этого президент Швейцарии Иньяцио Кассис сказал, что его страна ведет с Россией дискуссии по Украине и готова предложить свои «добрые услуги» Москве и Киеву. Однако в июле Берн отказался принимать на лечение военных и мирных граждан, раненных в ходе военного конфликта на Украине.