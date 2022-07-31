21:28 (мск), источник: РБК
Вучич заявил о подготовке армией Косова операции против Сербии
Правительство самопровозглашенного Косово готовит операцию против косовских сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Danas.
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По словам Вучича, Сербия еще никогда не была в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. «Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — сказал Вучич.
Он уточнил, что власти Косово перекроют въезд гражданам с выданными в Сербии документами и будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.
«Они заранее отправили свои подразделения с 21 тонной топлива и всем остальным на административные пункты перехода “Ярине” и “Брняк” с намерением остановить всех, кто имеет сербские личные документы», — заявил Вучич.
Министерство обороны Сербии, в свою очередь, опровергло распространяемые сообщения об участии в напряженности в Косове и призвало не верить дезинформации.
Власти Косова ранее объявили, что со следующей недели граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными.
В Приштине заявили, что это решение — ответ на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные Косово.
Вучич ранее говорил, что с 30 сентября Приштина планирует запретить въезжать в Косово по сербским внутренним документам, а также на автомобилях с сербскими номерами. По мнению президента, таким образом Приштина хочет добиться «изгнания сербов» и планирует нападение на север Сербии. Он пообещал «трезвый, но убийственно точный и правдивый» ответ.
Косово ранее было автономной республикой в составе Сербии, однако в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.
Роман Котерев