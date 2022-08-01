Израиль требует распустить комиссию ООН по конфликту с сектором Газа

Лапид направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу. Поводом послужили заявления члена комиссии Милуна Котари. Тот в июле в интервью порталу Mondoweiss сказал, что социальные сети контролирует «еврейское лобби», а сам Израиль пытается «подорвать механизмы ООН».
Премьер Израиля просит генсека ООН «внести ясность» в ситуацию. «Клевета о “еврейском лобби”, которое “контролирует” СМИ, напоминает о самых мрачных днях современной истории. Борьбу с антисемитизмом нельзя вести только словами, для этого нужны действия. Пришло время действовать — пора распустить комиссию», — говорится в его письме.
Созданная ООН комиссия расследует конфликт Израиля и сектора Газа в мае 2021 года. Он начался после столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. По данным Минздрава Палестины, в ходе конфликта погибли 230 палестинцев. Израиль сообщал о 12 погибших. В итоге стороны заключили перемирие. Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую создать комиссию по расследованию нарушений.