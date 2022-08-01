В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный столРаскопки идут вблизи Керчи в селе Чистополье
Фоторепортажи
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
07:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль требует распустить комиссию ООН по конфликту с сектором Газа

Израильский премьер-министр Яир Лапид потребовал от ООН распустить комиссию по расследованию конфликта между Израилем и контролирующими сектор Газа палестинскими движениями. Премьер назвал причиной «антисемитские высказывания» одного из членов комиссии, сообщает его пресс-служба.

Источник: AP 2022

Лапид направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу. Поводом послужили заявления члена комиссии Милуна Котари. Тот в июле в интервью порталу Mondoweiss сказал, что социальные сети контролирует «еврейское лобби», а сам Израиль пытается «подорвать механизмы ООН».

Премьер Израиля просит генсека ООН «внести ясность» в ситуацию. «Клевета о “еврейском лобби”, которое “контролирует” СМИ, напоминает о самых мрачных днях современной истории. Борьбу с антисемитизмом нельзя вести только словами, для этого нужны действия. Пришло время действовать — пора распустить комиссию», — говорится в его письме.

Созданная ООН комиссия расследует конфликт Израиля и сектора Газа в мае 2021 года. Он начался после столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. По данным Минздрава Палестины, в ходе конфликта погибли 230 палестинцев. Израиль сообщал о 12 погибших. В итоге стороны заключили перемирие. Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую создать комиссию по расследованию нарушений.

Лаура Кеффер

 Медведев показал карту будущей Украины
Данные детей участников СВО засекретили в вузах России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь