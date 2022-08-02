МИД предупредил о последствиях признания России «спонсором терроризма»

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — сказала Захарова на брифинге. «Это в Вашингтоне должны прекрасно понимать», — добавила она.
«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», — подчеркнула Захарова.
С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев. Издание Político со ссылкой на поступившую в ее распоряжение копию документа сообщило, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.
Комментируя данную резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма». При этом США считают, что Москва «и так несет все издержки», связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США «спонсором терроризма». Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма «пропагандистским ходом», РФ не оставит такие меры без ответа.