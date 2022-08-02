Австралийские ученые выявили эффективность фитнес-трекеров Гаджеты действительно помогают людям похудеть.
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
15:23 (мск), источник: © РИА Новости

МИД предупредил о последствиях признания России «спонсором терроризма»

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию «страной-спонсором терроризма», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — сказала Захарова на брифинге. «Это в Вашингтоне должны прекрасно понимать», — добавила она.

«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», — подчеркнула Захарова.

На прошлой неделе американский сенат принял резолюцию, призывающую госдепартамент признать РФ государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

С призывом внести Россию в данный список ранее к Вашингтону обращался и официальный Киев. Издание Político со ссылкой на поступившую в ее распоряжение копию документа сообщило, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

Комментируя данную резолюцию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил ранее, что Вашингтон проверяет действия РФ на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма». При этом США считают, что Москва «и так несет все издержки», связанные с этим статусом. Блинкен признал, что включение РФ в данный список мало что изменит для нее в практическом плане.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ конгрессом США «спонсором терроризма». Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма «пропагандистским ходом», РФ не оставит такие меры без ответа.

 'Этого хватит для удара'. Что приготовил Китай американским авианосцам
Mirror: одна фраза Путина на параде в День ВМФ напугала всю Британию
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Минобороны заявило о прямом участии США в конфликте на Украине
ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева
Украину с начала спецоперации покинул каждый четвертый житель
В МИД РФ предостерегли от невыполнения Западом зерновой сделки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта