06:50 (мск), источник: ТАСС
На Тайване заявили, что остров не отступит перед лицом военных угроз
Глава администрации острова Цай Инвэнь сообщила, что он будет укреплять свою обороноспособность.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 августа. /ТАСС/. Тайвань не отступит перед лицом военных угроз и будет укреплять свою обороноспособность. Об этом заявила в среду в Тайбэе глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
«Тайвань не отступит перед лицом военных угроз, сделает все возможное для укрепления своей обороноспособности», — сказала она.
По словам главы администрации, возможная агрессия против демократического Тайваня окажет колоссальный эффект на безопасность всего Индо-Тихоокеанского региона.
Тайвань твердо привержен защите национального суверенитета, отстаиванию свободы, демократии и прав человека, а также сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе, добавила она.