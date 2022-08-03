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06:50 (мск), источник: ТАСС

На Тайване заявили, что остров не отступит перед лицом военных угроз

Глава администрации острова Цай Инвэнь сообщила, что он будет укреплять свою обороноспособность.

Источник: AFP 2022

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 августа. /ТАСС/. Тайвань не отступит перед лицом военных угроз и будет укреплять свою обороноспособность. Об этом заявила в среду в Тайбэе глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Тайвань не отступит перед лицом военных угроз, сделает все возможное для укрепления своей обороноспособности», — сказала она.

По словам главы администрации, возможная агрессия против демократического Тайваня окажет колоссальный эффект на безопасность всего Индо-Тихоокеанского региона.

Тайвань твердо привержен защите национального суверенитета, отстаиванию свободы, демократии и прав человека, а также сохранению мира и стабильности в Тайваньском проливе, добавила она.

Справка
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