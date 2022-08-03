Лавров: визитом Пелоси на Тайвань США стремятся доказать свою безнаказанность

Говоря о вчерашнем событии, Лавров упомянул ситуацию на Украине. «То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает: это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», — заявил министр по итогам переговоров в Мьянме (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что не видит иных причин для прибытия Пелоси на Тайвань.
31 июля Нэнси Пелоси начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако 2 августа она прилетела на Тайвань, несмотря на предупреждения китайских властей.
Пелоси заявила, что ее визит на остров является свидетельством поддержки США демократии на Тайване. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что поездка политика не противоречит принципу «одного Китая», которого придерживаются американские власти.
Китайский МИД, в свою очередь, выразил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. А позже стало известно, что армия КНР проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань.