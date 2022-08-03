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11:40 (мск), источник: © РИА Новости

Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе

ПЕКИН, 3 авг — РИА Новости. США и правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия стали разрушителями мира в регионе, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

Источник: Reuters

Так чиновник прокомментировал встречу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с главой администрации острова Цай Инвэнь.

«Руководство Демократической прогрессивной партии, полагаясь на внешнюю поддержку, охотно взяло на себя роль пешки и усилило провокации в стремлении добиться независимости. США активизировали свои усилия в попытке разыграть карту Тайваня, непрерывно подливали масло в огонь, строя планы по сдерживанию Китая с помощью Тайваня», — говорится в заявлении Ма Сяогуана.

Он подчеркнул, что главной причиной возникновения напряженности в Тайваньском проливе стали силы, выступающие за независимость Тайваня, и вступившие с ними в сговор внешние участники.

Китайский чиновник подчеркнул, что эти силы никак не смогут обелить себя, к каким бы уловкам ни прибегали, так как «именно они являются создателями конфликта между двумя берегами Тайваньского пролива, разрушителями мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Пелоси прилетела в Тайбэй накануне вечером, в среду она встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Это первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.

Как отметил глава МИД КНР Ван И в своем заявлении, Китай готов мирно сосуществовать и развиваться вместе с другими странами, но никому не позволит подрывать стабильность. Он добавил, что воссоединение Китая с Тайванем — историческая неизбежность.

Народно-освободительная армия Китая начала серию военных операций и учений у берегов Тайваня.

В Белом доме подтвердили приверженность политике «одного Китая», но дистанцировались от визита Пелоси, заявив, что она принимает решения самостоятельно.

Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбея с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

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