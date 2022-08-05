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15:53 (мск), источник: ТАСС

Песков прокомментировал возможность включить металлы в сделку по экспорту с Украины

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Официальная позиция Москвы по возможности включения металлов в сделку по экспорту с Украины пока не сформирована. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Все зависит от деталей. Я сейчас не берусь формулировать какую-то позицию. Официально ничего пока не формулировалось», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать слова замминистра экономики Украины Тараса Качки о возможности включить металлы в сделку по экспорту с Украины.

Песков отметил, что этот вопрос в любом случае должен решаться в тесной увязке с решением вопроса санкций в отношении российских металлургов.

«Надо понимать, насколько будет сформулировано четко это предложение, — пояснил Песков. — В любом случае, здесь нужно понимать, что решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей, в данном случае производителей металлов. Поэтому здесь много чего обсуждать».

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрения на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Справка
Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знатьООН надеется, что подписанные документы помогут стабилизировать цены на продовольствие и предотвратить голод в беднейших странах. Экспорт зерна ранее остановился из-за блокировки портов Украины после начала боевых действий
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