Латвия приостановила выдачу виз россиянам

«Посольство Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостанавливает прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», — сказано в сообщении визового центра.
29 июля Служба безопасности Латвии заявляла, что на границе страны «тщательно проверяют» граждан России и Белоруссии. Часть из них, как сообщала СБЛ, подписывает документ об осуждении спецоперации на Украине.
Ранее главы МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Урмас Рейнсалу предложили Евросоюзу включить запрет въездных виз в следующий пакет санкций. Еврокомиссия заявила, что визовые правила ЕС не предполагают возможность полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что правительство обсуждает способы ограничения выдачи виз в страну. Ряд стран Евросоюза, включая Чехию, Эстонию, Литву, Румынию и Польшу, уже ввели визовые ограничения в отношении российских граждан.