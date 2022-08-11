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13:00 (мск), источник: ТАСС

МИД РФ объяснил, почему Швейцария не может представлять интересы Украины в России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Швейцария, присоединившись к антироссийским санкциям, утратила свой нейтральный статус, поэтому не может представлять интересы Украины в России. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Источник: Reuters

По словам Нечаева, Швейцария уже давно интересовались мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в РФ и наоборот. «Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов», — сказал он.

«Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи», — добавил Нечаев.

Дипломат также обратил внимание, что Берн поддерживает режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной. «Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги, совершенно непонятно», — отметил он.

В среду официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер сообщил ТАСС, что Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, если Москва даст на это согласие.

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