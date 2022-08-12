Финляндия и Эстония могут создать единую систему противоракетной обороны

Об этом он заявил по итогам переговоров с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном. «Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — рассказал Певкур.
По словам министра обороны Эстонии, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним для Североатлантического альянса, и это «изменит ситуацию по сравнению с тем, что есть сегодня».
Певкур пояснил, что Эстония осенью 2022 г. — в начале следующего года разработает для себя новый план обороны, и этот план должен быть интегрирован с аналогичным планом Финляндии. «Мы понимаем, что регион Балтийского моря — это зона общей обороны», — добавил он.
О том, что Балтийское море станет внутренним «бассейном» НАТО, в июле заявил президент Польши Анджей Дуда, эту позицию он обозначил на открытии заседания Совета национальной безопасности республики. Его поддержал вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ на заявление президента Польши предложил подарить ему карту. «Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — сказал Алиханов «РИА Новостям».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «мечтать не вредно». «Балтийское море окружено не только территориями стран — членов НАТО, но и России. Считаться “внутренним” для альянса оно по определению не может. Присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку на этот факт никак не влияет, как бы этого ни хотели в Польше или где-то еще», — сказала она.