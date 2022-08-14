Постпред РФ в Вене обвинил Financial Times в искажении его слов о миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в субботу обвинил газету Financial Times (FT) в искажении своих слов о возможности визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
«The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график, — написал Ульянов в своем Telegram-канале. — Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение».
В пятницу газета «Известия» опубликовала интервью с Ульяновым. В этом интервью на вопрос о том, когда Гросси может посетить ЗАЭС, постпред ответил: «На этот вопрос точного ответа никто не даст, включая и самого Гросси. Думаю, он обозначит какой-то ориентир. Может быть, в самом конце августа — начале сентября». Ссылаясь на материал «Известий», Financial Times написала: «Михаил Ульянов <…> заявил газете “Известия” в интервью, опубликованном в пятницу, что визит Гросси не сможет состояться раньше “конца августа или начала сентября”».
Материал Financial Times вышел под заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».