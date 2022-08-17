Россиянам массово отказывают в разрешении на работу в Польше

«Поморское воеводское управление в массовом порядке не дает согласия гражданам России, которые обращаются за разрешением на временное пребывание или на работу в нашем воеводстве», — говорится в сообщении.
Из информации Поморского воеводского управления в Гданьске следует, что по состоянию с 24 февраля было 78 отказов гражданам России, которые обращались за разрешением на временное пребывание или за разрешением на работу. Всего с февраля по 30 июня было подано 548 таких заявок. Однако неизвестно, какой у них на данный момент статус. «Не исключено, что их еще анализируют чиновники. Однако масштаб отказов может быть еще больше», — сообщает портал.
Отмечается, что чиновники ссылаются «на законы О государственной безопасности и об охране общественного порядка». Со ссылкой на неофициальные источники портал сообщает, что отказы россиянам во временном пребывании и в праве на работу «связаны с рекомендациями Агентства внутренней безопасности».
При этом отмечается, что граждане России являются одной из крупнейших групп иностранцев, работающих в Поморском воеводстве. Согласно последним данным, среди подающих заявления на социальное обеспечение преобладают украинцы. На конец марта их было более 42,5 тысячи. Вторая группа — около 5 тысяч — это граждане Белоруссии. Первую пятерку замыкают обладатели паспортов Грузии (1524), России (1203) и Молдавии (1072).
Ранее власти Польши неоднократно заявляли о полной поддержке инициатив полностью запретить выдачу россиянам шенгенских виз и аннулировании действующих виз всеми странами этого соглашения.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — «придется за них отвечать», отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам «шенгена». Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.