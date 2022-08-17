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19:37 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посольство России в США обратилось в Белый дом и госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре, сообщил глава представительства в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«Посольство уже обратилось в Белый дом, госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет и в дальнейшем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда своим представителей, которые намерены участвовать в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Завтра у меня будет очередной визит в госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему, проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», — добавил посол.

Ранее было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, что Лавров возглавит делегацию страны на Генассамблее ООН в сентябре.

В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД России санкции назвали нелегитимными, заявив, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.

По соглашению между ООН и США как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.

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