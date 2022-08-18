Фотоловушки Чернобыльского заповедника сняли нескольких животных На одном из снимков можно увидеть лошадей Пржевальского.
Фоторепортажи
12Празднование Дня ВДВ
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
Спецоперация на Украине
00:38 (мск), источник: ТАСС

Вучич заявил, что Сербия не будет проводить военных операций в регионе

Президент Сербии, отвечая на вопрос о сообщениях албанских СМИ, согласно которым сербская армия пересекла административную границу Косова, подчеркнул, что это не соответствует действительности.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Сербия вопреки прогнозам различных СМИ не пересекала административную границу Косова с целью провоцирования конфликта и не планирует проводить каких-либо военных операций в регионе. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Сербии, отвечая на вопрос о сообщениях албанских СМИ, согласно которым сербская армия, нарушив международное право, пересекла административную границу Косова, подчеркнул, что это не соответствует действительности. «Они лгали об этом, как и обо всем остальном. Лгали на протяжении 180 дней о том, что мы собираемся напасть на кого-то в регионе. Никто не извинился за всю эту ложь, хотя этого не произошло и не произойдет».

Президент Сербии и премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти приехали в Брюссель по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Ожидается, что 18 августа с ними проведет встречи спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с 1 августа ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие КФОР. Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Положение властей в Киеве выглядит все более отчаянным, запасов топлива и продовольствия на зиму у них нет"
Докладываю: принял сто двенадцать барышень. И что я буду делать с ними? — позвонил мне командир 218-й дивизии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта