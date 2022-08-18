Россиянин Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора

Отмечается, что россиянин должен соблюдать следующие условия: не совершать правонарушений, не выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, а также являться на все заседания суда по делу.
Также Дубников обязан докладывать о смене места пребывания и телефонного номера, сдать властям паспорта и иные документы, необходимые для выезда за границу.
Кроме того, в документе говорится, что он должен будет сдаться властям для исполнения приговора, когда он будет вынесен.
Ранее в этот день сообщалось, что Дубников находится в центре содержания под стражей округа Малтнома в штате Орегон.
По информации представителя центра, до следующих судебных слушаний он останется под стражей без права освобождения под залог.
Также в среду американский минюст сообщил об экстрадиции Дубникова в Соединенные Штаты, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Отмечалось, что суд присяжных по делу Дубникова начнется 4 октября. Сам россиянин свою вину отрицает.
Сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников был задержан в Амстердаме по требованию США 13 ноября прошлого года. Его обвинили в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников.
Как сообщал адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан. Юрист отмечал, что Дубников не намерен признавать вину. Защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».
По информации CNN, дело Дубникова является частью продолжающейся кампании правоохранительных органов США и Европы против восточноевропейских и российских банд вымогателей, вымогавших у бизнеса миллионы долларов.