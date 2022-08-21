18:08 (мск), источник: ТАСС
Глава МИД ФРГ выступила в поддержку поставок Берлином оружия Украине
Как заявила Анналена Бербок, «альтернативой было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы».
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БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила в защиту поставок Берлином вооружений на Украину, заявив, что «в настоящее время этот путь является единственным, по которому можно пойти».
«Если в данный момент прекращение войны не может быть достигнуто путем переговоров, тогда у нас есть выбор: либо ничего не делать, либо мы говорим, что оказываем военную поддержку [Украине], чтобы предотвратить дальнейшее продвижение России», — сказала она в воскресенье в рамках Дня открытых дверей в МИД ФРГ. В сложившейся ситуации, по словам главы внешнеполитического ведомства Германии, второй путь, «каким бы ужасным он ни был, является единственным, по которому можно пойти». «Потому что альтернативой было бы просто бросить миллионы людей на произвол судьбы», — пояснила она, указав, что «нельзя просто взять на себя ответственность за это».
Отвечая на вопрос, оказывает ли ФРГ достаточную поддержку правительству в Киеве, Бербок подчеркнула, что власти Германии делают «то, что делают другие страны». Много оружия, по ее мнению, уже поставлено, например, со складов Бундесвера. Однако дело не в соревновании, кто больше передаст, кто хуже и лучше.
«Вместе демократические страны должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Речь идет о защите человеческих жизней на Украине», — резюмировала министр. Федеральное правительство, как заверила она, пытается делать это в меру своей совести посредством того, что у него есть, и не становясь участником конфликта.
17 августа правительство ФРГ опубликовало обновленный перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который, среди прочего, включает 15 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T и три реактивных системы залпового огня Mars. Кроме того, ФРГ намерена передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 мм на специальных автомобилях, 2 тыс. ракет и 60 200 патронов калибра 40 мм. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 57 позиций, в перечне запланированных значатся еще 27.
26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II. 29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные — в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц.