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20:05 (мск), источник: Известия

Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству Дугиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа».

Источник: Reuters

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует», — сказал политик.

Он обратил внимание, что погибшая не находилась на территории Украины.

Ранее во вторник в Следственном комитете России сообщили, что к убийству журналистки могут быть причастны другие лица, помимо гражданки Украины Натальи Вовк. Их личности устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось, что женщину, похожую на Вовк, видели в Вене.

Дугина погибла вечером 20 августа. Журналистка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Проводить Дарью в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты.

Соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин. Он назвал убийство журналистки подлым, жестоким преступлением.

Справка
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