01:32 (мск), источник: ТАСС
Генсек НАТО сообщил о возросшей важности Арктики с вступлением в альянс Швеции и Финляндии
Йенс Столтенберг подчеркнул, что при этом семь из восьми арктических стран будут членами организации.
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ОТТАВА, 26 августа. /ТАСС/. Значение Арктического региона для НАТО еще больше возрастет с вступлением в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг, который вместе с канадским премьер-министром Джастином Трюдо посетил военную базу ВС Канады в населенном пункте Кэмбридж-Бэй (арктический канадский регион Нунавут).
«Когда Финляндия и Швеция присоединятся [к альянсу], то семь из восьми арктических стран будут членами НАТО. В связи с этим важность Арктики для НАТО возрастет», — цитирует Столтенберга пресс-пул премьер-министра Трюдо.
Столтенберг с 24 по 26 августа находится с визитом в Канаде.