20:35 (мск), источник: РБК
Боррель сообщил о достижении договоренности между Сербией и Косово
Сербия и Косово заключили соглашение по вопросу документов на въезд и на выезд для своих граждан, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
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«В рамках диалога при участии ЕС, Сербия согласилась отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID карт», — написал Боррель.
Он подчеркнул, что косовские сербы, как и другие граждане, теперь смогут беспрепятственно перемещаться между страной и частично признанной республикой, используя ID карту (аналог внутреннего паспорта).
По словам Борреля, ЕС только что получил соответствующие гарантии от премьер-министра Косово Альбина Курти.
О том, что Сербия и Косово близки к заключению соглашения, стало известно ранее в субботу, после того, как сербский президент Александр Вучич сообщил, что Белград готов согласиться на требования Косова. При этом он подчеркнул, что это не станет признанием независимости Косово.
Вучич также заявил. что Сербия ждет от Евросоюза гарантий, что косовские сербы смогут беспрепятственно въезжать и выезжать, используя сербские документы.
Отношения Сербии и Косово обострились в конце июля, перед тем как власти частично признанной республики намеревались объявить недействительными сербские документы и автомобильные номера. По плану, с 1 августа сербы при въезде в Косово должны были получать временные документы. Приштина заявляла, что это — ответ на действия Белграда, который не признает документы, выданные в Косово.
Власти Косово отложили введение запрета до 1 сентября. 26 августа Курти заявил, что для достижения соглашения время пришло. «Мы должны прийти к соглашению — время пришло, [нужно сделать это, ] пока действует мандат нашего правительства. Эта осень является решающей, чтобы понять, стоит ли нам быть оптимистичными», — утверждал он.