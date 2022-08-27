Вучич сообщил об усугублении кризиса в Косове

«Кризис в любом случае продолжается и углубляется, важно, чтобы мы реагировали мирно и чтобы нас не обвинили в провале переговоров. <…> Боюсь, что кризис в Косове не закончится до 30 октября, а еще больше углубится. Нам некуда отступать», — сказал он.
Сербский лидер сообщил, что переговоры Белграда и Приштины при посредничестве ЕС закончились безрезультатно.
По словам Вучича, Сербия настаивает, чтобы ко всем документам было добавлено примечание, что новые правила «не подразумевают признания независимости Косова и не отменяют резолюцию СБ ООН 1244». Белград также хочет получить гарантии таких договоренностей со стороны ЕС.
«Нет ничего, о чем бы мы хотели говорить до формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Мы ждем, что через два-три-четыре дня мы получим окончательный ответ ЕС, гарантируют ли они нам наши договоренности. Если нет, то у нас нет договоренности ни по одному вопросу, а если гарантируют, то будет по одному маленькому вопросу», — сказал Вучич.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели в Белграде два тура переговоров. Первый тур закончился без результатов около 19:00 мск четверга, второй тур переговоров начался около полуночи и закончился ночью в пятницу. Ранее Лайчак и Эскобар провели переговоры с властями непризнанного Косова в Приштине и представителями сербов из Косова и Метохии.
Вечером 31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с 1 августа ввести миграционные карты для сербов, проживающих в крае, а также потребовав перерегистрации автомобилей сербов. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали, в ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие КФОР. Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить введение миграционных карт и запрет на сербские номерные знаки до 1 сентября.