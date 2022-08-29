Миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на этой неделе

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ «должна обеспечить безопасность крупнейшего в Европе и Украине ядерного объекта».
«Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи Запорожской АЭС уже в пути… Горжусь, что возглавил эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал он в Twitter.
The New York Times сообщала, что в миссию МАГАТЭ вошли 14 человек: сам Рафаэль Гросси, а также 13 экспертов в основном из «нейтральных стран».
Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС в марте. Станция несколько раз подвергалась обстрелам. В украинском «Энергоатоме» говорили, что работу АЭС контролирует персонал компании, но «все согласовывается с военными», а те консультируются с представителями «Росатома». 42 страны призвали Россию передать АЭС Киеву.