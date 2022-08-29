Ульянов рассказал о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Ранее в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на место на текущей неделе.
«Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит из примерно полутора десятка сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности», — сказал Ульянов.
Ульянов добавил, что миссия отправилась в понедельник утром и «дорога займёт много времени».
«Как мы понимаем, в намерения генерального директора входит оставить несколько человек на станции на постоянной основе», — сказал дипломат.
«Россия внесла существенный вклад в подготовку этой миссии. Рассчитываем, что посещение станции миссией МАГАТЭ позволит развеять многочисленные спекуляции о неблагополучном положении дел на Запорожской атомной электростанции», — добавил Ульянов.