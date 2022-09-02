Балицкий: МАГАТЭ зафиксировала в протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС

По его мнению, у специалистов делегации не осталось вопросов к работе ЗАЭС. «По безопасности вся информация у них есть, у них не осталось вопросов по работе станции, обслуживание станции на должном уровне, уровень персонала у них не вызывает вопросов», — отметил Балицкий (цитата на ТАСС).
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС накануне, 1 сентября, из подконтрольного Украине города Запорожье. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
По итогам первичной инспекции Гросси сообщил, что за несколько часов ему удалось собрать достаточно важной информации и выявить «ключевые вещи». Также глава организации сообщил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз, но пока он не может сказать, произошло это случайно или намеренно.
Гросси отметил, что целью миссии является предотвращение ядерной аварии. Среди экспертов, отправившихся на станцию, отсутствуют инспекторы из России, Великобритании и США.