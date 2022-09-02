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17:19 (мск), источник: © РИА Новости

МИД отметил рост вовлеченности США в военную поддержку Украины

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Степень вовлеченности США в военную поддержку Киева продолжает расти, США от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию, и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут поступить, когда США осуществляют эту накачку и, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что переступив нее, все останется как есть.

Сергей Рябков
замглавы МИД РФ

Рябков предостерег США от провокационных шагов, в том числе от поставок все более дальнобойных и разрушительных систем. «Это путь в никуда. Последствия от происходящего будут тяжелыми, ответственность за это целиком ляжет на правящие круги в Вашингтоне», — подчеркнул замминистра.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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