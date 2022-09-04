Посол России в Китае подтвердил, что покидает пост

«Да, действительно, в ближайшее время я покидаю свой пост, о чем уже оповестил МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине», — сообщил посол в воскресенье.
Денисов является известным российским карьерным дипломатом, с 2003 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. На дипломатической службе находится с 1992 года, и за 30 лет своей успешной карьеры успел поработать на различных важных должностях как в центральном аппарате МИД РФ, так и за рубежом.
В 1997—2000 годах занимал пост директора Департамента экономического сотрудничества, в 2000—2001 годах был послом РФ в Египте, с 2001 по 2004 год — заместителем МИД РФ, с 2004 по 2006 год — постпредом РФ при ООН и в СБ ООН, в 2006—2013 годах — первым замглавы МИД РФ. Указом президента РФ от 22 апреля 2013 года был назначен чрезвычайным и полномочным Послом РФ в КНР, и с тех пор возглавляет российскую дипмиссию в Пекине.
Работу посла Денисова высоко оценивают в Китае, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским дипломатом в пятницу назвал его «хорошим другом, давним другом и истинным другом китайского народа», который за последние 10 лет проделал большую и плодотворную работу по развитию сотрудничества России и Китая в различных областях, по укреплению дружбы и взаимного доверия между двумя народами, а также внес важный вклад в защиту законных прав и интересов обеих сторон, поддержание справедливости и беспристрастности на международной арене.
Глава внешнеполитического ведомства Китая выразил надежду, что посол Денисов продолжит вносить новый вклад в развитие китайско-российских отношений.
Российский посол в свою очередь пожелал успехов предстоящему Двадцатому съезду Коммунистической партии Китая, добавив, что за время своей работы в Китае он стал свидетелем больших достижений страны в различных аспектах и считает, что КНР добьется еще более значительных успехов в будущем.
Ранее стало известно, что Денисов предложен кандидатом в сенаторы временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, который был зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы региона.