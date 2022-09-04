Захарова назвала главу МИД Эстонии невеждой

Захарова напомнила заявление эстонского министра о моральных причинах визовых ограничений для россиян в интервью изданию Postimees: «Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, то это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что их жизнь не может продолжаться, как обычно».
Дипломат отдала должное культурному бэкграунду министра за его «реверанс» в сторону известного художника Ивана Шадра, автора скульптуры «Булыжник — оружие пролетариата», подчеркнув, что «его мог сделать только истинный ценитель советского искусства». Однако добавила, что больше комплиментов не будет. «В своeм ли вообще уме господин Рейнсалу? К чему он призывает людей? К насилию? Напомню, он — дипломат, представляет страну, которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией», — отметила Захарова.
Представитель МИД возмутилась, что министра не интересует, кто кинет эти булыжники и где будут располагаться эти окна: «Если пара камней полетит, например, в окна здания, расположенного в Калашном переулке? Не помню, чтобы в эстонских посольствах от них отказались (…) чудовищная логика эстонского невежды».
Накануне Мария Захарова высмеяла заявление Белого дома о создании «10 тысяч миллионов» рабочих мест в США. «Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10 000 000 000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?» — поинтересовалась она.