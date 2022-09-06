Лавров: у офиса Борреля запросили стенограмму его слов о «фашистской России»

5 сентября Жозеп Боррель на конференции Европарламента в Праге заявил об отсутствии конкретного плана для победы «фашистской России». В Кремле сказали, что подобными рассуждениями Боррель «обнуляет себя как дипломат». Его пресс-секретарь Петер Стано в ответ разъяснил, что слова о «фашистском государстве» принадлежали одному из парламентариев, который задал вопрос Жозепу Боррелю. Тот в своем ответе перешел на испанский язык, из-за чего переводчик-синхронист допустил ошибку в английском переводе.
Лавров обсудил эту тему на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем в Москве. Сергей Лавров сказал, что Россия запросила в офисе Борреля стенограмму его выступления на испанском языке, но «ее не дают». «Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», — отметил глава МИД РФ (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что Россия также хотела бы знать, какую линию будет проводить новый постпред ЕС в РФ, назначенный Жозепом Боррелем.
Во время выступления в Праге глава европейской дипломатии также говорил, что ЕС не может изолироваться от россиян, несмотря на попытку контролировать поток приезжающих из России. Жозеп Боррель сказал, что отдельные страны ЕС устали от антироссийских санкций, но, по его мнению, нужно продолжать этот курс и минимизировать зависимость европейских стран от России.