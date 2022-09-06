Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией может перестать действовать уже 12 сентября

Сегодня, 6 сентября, ЕК предложила полностью приостановить действие Соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией. Решение означает, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы.
На практике это означает:
Кроме того государства-члены будут иметь широкую свободу действий при рассмотрении заявлений на получение краткосрочной визы от российских граждан, и смогут обеспечить более тщательный контроль в отношении граждан России, направляющихся в ЕС.
Еврокомиссия отметила, что ЕС заключил соглашения об упрощении визового режима только с ограниченным числом стран. Эти соглашения основаны на взаимном доверии и уважении общих ценностей между ЕС и данной страной. «Военная операция» несовместима с доверительными отношениями и противоречит духу партнерства, на котором основаны соглашения об упрощении визового режима, пояснили в ЕК принятое решение.
31 августа стало известно, что ЕК подготовит рекомендации насчет того, что страны объединения могут делать с уже выданными гражданам РФ въездными документами. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснил тогда, что полного запрета на оформление «шенгена» для россиян не будет, однако процедура станет сложнее и дороже.
ЕК ранее сообщала, что визовый кодекс ЕС не предполагает запрет выдачи виз гражданам разных стран. Однако страны ЕС могут самостоятельно вводить визовые ограничения, не дожидаясь общеевропейского запрета. Еще до достижения договоренности главами МИДов выдачу виз россиянам прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва.