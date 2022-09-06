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16:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией может перестать действовать уже 12 сентября

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. 31 августа главы МИДов стран Евросоюза (ЕС) договорились приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. Еврокомиссия рассчитывает, что новый режим заработает уже с 12 сентября.

Источник: AP 2022

Сегодня, 6 сентября, ЕК предложила полностью приостановить действие Соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией. Решение означает, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы.

На практике это означает:

  • Более высокий визовый сбор — визовый сбор увеличится с €35 до €80 для всех заявителей.
  • Увеличение времени обработки — стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней. Этот период может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях, когда необходимо дальнейшее рассмотрение заявления.
  • Более строгие правила для многократных виз — заявители больше не будут иметь легкий доступ к визам, действительным для многократных въездов в шенгенскую зону.
  • Более длинный список подтверждающих документов — заявители должны будут предоставить полный список документальных доказательств при подаче заявления на визу. Они больше не будут пользоваться упрощенным списком, включенным в соглашение об упрощении визового режима.

Кроме того государства-члены будут иметь широкую свободу действий при рассмотрении заявлений на получение краткосрочной визы от российских граждан, и смогут обеспечить более тщательный контроль в отношении граждан России, направляющихся в ЕС.

ЕС останется открытым для определенных категорий заявителей на получение российской визы, путешествующих с жизненно важными целями, включая, в частности, членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

Еврокомиссия отметила, что ЕС заключил соглашения об упрощении визового режима только с ограниченным числом стран. Эти соглашения основаны на взаимном доверии и уважении общих ценностей между ЕС и данной страной. «Военная операция» несовместима с доверительными отношениями и противоречит духу партнерства, на котором основаны соглашения об упрощении визового режима, пояснили в ЕК принятое решение.

31 августа стало известно, что ЕК подготовит рекомендации насчет того, что страны объединения могут делать с уже выданными гражданам РФ въездными документами. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснил тогда, что полного запрета на оформление «шенгена» для россиян не будет, однако процедура станет сложнее и дороже.

ЕК ранее сообщала, что визовый кодекс ЕС не предполагает запрет выдачи виз гражданам разных стран. Однако страны ЕС могут самостоятельно вводить визовые ограничения, не дожидаясь общеевропейского запрета. Еще до достижения договоренности главами МИДов выдачу виз россиянам прекратили Чехия, Эстония, Латвия и Литва.

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