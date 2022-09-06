Небензя назвал заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР фейком

«Я не слышал об этом и думаю, что очередной распространяемый фейк», — сказал Небензя журналистам.
Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США ранее сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции «серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям». Эти утверждения позднее повторили в Пентагоне.
Российские эксперты сочли эту информацию не соответствующей действительности. Так, по оценке доцента факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексея Фененко, которую он высказал РИА Новости, подобные сообщения американской прессы вызывают только смех и «запускаются» с целью создать ложное представление о состоянии России.