Минфин предложил разрешить самостоятельно инвестировать пенсионные накопления

Инициатива включена в блок, посвященный развитию пенсионного и страхового рынка, по словам участника совещания, эту часть презентовал Минфин. Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев, пояснил другой источник, также участвовавший в совещании.
Такие сбережения образовались следующим образом: до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли так называемую накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться более свободно, чем страховой, например перевести в негосударственный пенсионный фонд для повышения доходности. Но с того момента действует мораторий на формирование таких сбережений, в конце прошлого года он был продлен до 2024 г.
Зачем приватизировать пенсии
Под «приватизацией» пенсионных накоплений подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженных с 2014 г., с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами, подтвердил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сегодня сбережения фактически находятся в госсобственности, хотя это скорее технический нюанс, но его предполагается преодолеть.
Сейчас возможности россиян, которые обладают такими средствами, ограничены переводом из одного НПФ в другой, напомнил Аксаков.
Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям, пояснил депутат.
На данный момент, по его словам, модель формируется, пока подробности обсуждать преждевременно. Но речь идет именно об инвестициях, право вывести средства, «как с депозита», не предполагается, уточнил Аксаков. Конкретные детали на совещании не обсуждались — они сейчас прорабатываются, подтвердил другой участник сессии.
И гарантии долгосрочности
Кроме «приватизации» в блок предложений Минфина по развитию пенсионного и страхового рынка вошли следующие инициативы:
— развитие корпоративных пенсионных программ;.
— стимулирование НПФ к долгосрочным инвестициям;.
— модернизация инструментов для долгосрочных инвестиций физлиц;.
— налоговое стимулирование;.
— внедрение системы гарантирования долгосрочных сбережений.
Аналогичные предложения, не считая инициативы «приватизировать» пенсионные накопления, ЦБ излагал в своем докладе «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». В документе регулятор, например, сообщал, что корпоративные системы добровольных пенсионных накоплений нужно поддержать — они могут стать основой новой системы сбережений.
Под «поддержкой» ЦБ и Минфин подразумевали налоговое стимулирование, но его конкретные параметры на встрече не назывались, сообщил Аксаков.
Ранее обсуждалась идея установить налоговые льготы на доходы граждан, которые направляются в НПФ, напомнил он. Например, если гражданин направляет до 6% дохода в НПФ, то его облагаемая НДФЛ база уменьшится на 36%. Соответственно, появляется стимул направлять средства в накопительную систему, а дальше инвестировать их в разные активы, резюмировал Аксаков.
Также в докладе о перспективах финрынка регулятор сообщал, что рассмотрит вопрос отмены части требований к структуре инвестиционных портфелей НПФ. При этом риски фондов будут ограничены требованиями к их стресс-тестированию. На встрече упоминалось, что перечень доступных долгосрочных инструментов могут расширить и для физлиц, рассказал Аксаков, но также уточнил, что конкретных примеров на сессии не называлось.
Реализация этой политики должна позволить повысить дополнительный пенсионный доход граждан с 8% в 2022 г. до 9,1% в 2025-м и 10,8% — в 2030 г.
Представители Минфина и ЦБ не ответили на запрос «Ведомостей».
Фактически НПФ существовали в замкнутой денежной системе: основным источником как пополнений, так и потерь служил результат инвестиций от сделок, которые не увеличивали рынок в глобальном смысле, напомнил гендиректор «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов. Сейчас в НПФ «законсервировано» 4,5 трлн руб. пенсионных накоплений, следует из данных ЦБ за I квартал. Отсутствие новых зачислений — фундаментальная проблема скорее для граждан, в то время как сама система чувствует себя уверенно, продолжает эксперт.
«Большие» деньги не поступают в систему также из-за специфики стратегий частных фондов.
На данный момент НПФ распоряжаются средствами в парадигме краткосрочного инвестирования: фондам нужно ежегодно отчитываться клиентам о результатах и при этом взимать комиссию, объясняет Митрофанов. Сейчас нет стимула ни к долгосрочным инвестициям, ни к тому, чтобы система расширялась за счет новых денежных поступлений, добавляет он.
Предложенные меры могут стать триггером поступлений новых взносов от граждан в пенсионную систему на добровольной основе, спрогнозировал представитель НПФ Сбербанка — крупнейшего НПФ, по данным ЦБ за III квартал 2021 г. По его словам, в «Сбере» инициативы ЦБ и Минфина поддерживают.
Скорее всего, под «разблокировкой» имеется в виду, что накопления могут быть переведены в собственность граждан в формате стандартной программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), предположили в НПФ Сбербанка. В этом случае граждане смогут сами продолжать делать взносы на свою дополнительную негосударственную пенсию, пояснил представитель фонда.
Спрос на пенсионные продукты будет, в особенности если на законодательном уровне предусмотрят дополнительные налоговые стимулы для граждан и софинансирование со стороны государства, продолжает он.
В НПФ Сбербанка ожидают, что инициатива поможет увеличить число участников НПО как минимум в 2 раза на горизонте ближайших пяти лет.
В условиях заморозки пополнения пенсионных накоплений по ОПС для гражданина единственная альтернатива увеличить будущий пенсионный капитал — это участие в индивидуальных программах накопления, говорит представитель НПФ «Открытие», третьего по величине активов фонда. Например, крупные работодатели с помощью НПФ реализуют корпоративные планы НПО, добавил представитель фонда «Открытие». Возможность пополнять счет в корпоративных программах за счет ранее сформированных накоплений по обязательному страхованию в определенной степени реанимирует рынок, продолжает он. В отсутствие детального законопроекта давать прогнозы по вопросу пока рано, заключает представитель НПФ «Открытие».
Активы в НПФ почти не растут, поэтому без значимого софинансирования любых пенсионных инициатив граждан со стороны государства ничего работать не будет, говорит Митрофанов. Пока в правительстве и ЦБ не найдут значимых стимулов, например, для работодателей, этот фактор фундаментально не изменится, резюмирует эксперт.