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10:53 (мск), источник: ТАСС

Вучич: Германия и Франция потребовали от Белграда «решить проблему Косова»

БЕЛГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. ФРГ и Франция при поддержке США и Турции потребовали от Белграда «решить проблему Косова» в кратчайшие сроки. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны.

Источник: Reuters

«Франция и Германия, крупнейшие европейские страны, при поддержке США и Турции, как они сказали, выступили за необходимость решения “косовской проблемы” во время войны в Европе», — заявил Вучич.

Заседание Совбеза состоялось после переговоров Вучича по вопросу непризнанного Косова со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

9 сентября переговорщики ЕС прибыли в Сербию в целях «изучения вариантов продвижения в диалоге» между Белградом и Приштиной. Они провели встречу с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти в Приштине, после чего прибыли с визитом в Белград.

Вучич повторил спецпредставителям ЕС позицию Белграда о непризнании Косова.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц направили совместное письмо президенту Сербии, призвав его к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии. Макрон и Шольц уведомили Вучича о направлении советников канцлера ФРГ Йенса Плётнера и президента Франции Эмманюэля Бонна в помощь спецпредставителю Евросоюза по Западным Балканам Мирославу Лайчаку.

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.

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