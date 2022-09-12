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06:32 (мск), источник: © РИА Новости

Посол России предупредил Германию о пройденной «красной черте»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Германия перешла красную черту, которую не должна была переступать, когда начала поставки Украине летального вооружения собственного производства, заявил в интервью «Известиям» посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — отметил дипломат.

Нечаев указал, что накачка Украины оружием, «как того требуют от ФРГ англосаксонские союзники по НАТО», — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв. Дипломат добавил, что процесс послевоенного примирения народов России и Германии сейчас, по сути, «подвергается эрозии».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву в ближайшее время поставить новейшее современное вооружение — речь идет о давно анонсированных правительством Германии поставках системы ПВО Iris-T c радиолокационной установкой, разведывательных беспилотников. Эти поставки осуществляются напрямую от германского ВПК. В Минобороны ФРГ уже неоднократно заявляли о том, что бундесвер не в состоянии больше предоставить вооружение Украине в связи с тем, что его резервы исчерпаны. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок накануне ушла от вопроса своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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