В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за госизмену

«Инициативы [об ужесточении наказания] подготовим и внесем в ближайшее время. Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу», — заявил депутат.
Луговой отметил, что в советский период наказание «за предательство» было куда жестче. «Полагался расстрел», — уточнил политик. По его словам, в 1990-е гг. такая мера «стала считаться анахронизмом» и ее смягчили. Он подтвердил, что проект может быть внесен уже в осеннюю сессию.
Депутат считает ужесточение наказания необходимым шагом из-за недружественной атмосферы, в которой находится Россия. «Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов», — подчеркнул политик.
12 сентября в своем Telegram-канале Луговой опубликовал пост, в котором призвал ужесточить наказание за госизмену. По его мнению, он должно быть «максимально суровым» — вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства.
Накануне ФСБ России задержала директора по качеству авиационного завода за передачу секретных данных на Украину. По данным ведомства, у работника предприятия был доступ к документам с грифом «совершенно секретно». Он отправлял на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. На задержанного завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Сейчас он заключен под стражу.