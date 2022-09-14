Исследование: глобальное потепление на 1,5 градуса изменит Землю В частности — активирует несколько переломных моментов климата
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
Главное
Спецоперация на Украине
21:46 (мск), источник: ТАСС

Небензя: США не выдали визы большей части делегации РФ на Генассамблее ООН

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. США пока не выдали визы большей части российской делегации, которая направляется на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Части делегации, которая летит с министром [иностранных дел РФ Сергеем Лавровым], визы выдали, а большей части, которая летит с министром, визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», — сказал он.

На уточняющий вопрос, может ли это привести к отсутствию делегации РФ на Генассамблее, Небензя ответил: «Давайте не будем спекулировать на эту тему». «Дождемся результатов и будем говорить», — добавил он.

Ранее ТАСС сообщили в МИД РФ, что во вторник министр иностранных дел России и ряд членов делегации РФ на 77-й сессии Генассамблеи ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира всемирной организации.

Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН открывается 20 сентября.

 В Кишиневе вызвало резонанс заявление Сергея Лаврова?
Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНЛавров Сергейпереговорыдипломатия