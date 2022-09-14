Небензя: США не выдали визы большей части делегации РФ на Генассамблее ООН

«Части делегации, которая летит с министром [иностранных дел РФ Сергеем Лавровым], визы выдали, а большей части, которая летит с министром, визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи», — сказал он.
На уточняющий вопрос, может ли это привести к отсутствию делегации РФ на Генассамблее, Небензя ответил: «Давайте не будем спекулировать на эту тему». «Дождемся результатов и будем говорить», — добавил он.
Ранее ТАСС сообщили в МИД РФ, что во вторник министр иностранных дел России и ряд членов делегации РФ на 77-й сессии Генассамблеи ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира всемирной организации.
Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН открывается 20 сентября.