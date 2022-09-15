Захарова получила визу США для участия в Генассамблее ООН

«Да, мне визу дали», — отметила она в эфире программы «Соловьев Live».
При этом Захарова отметила, что ряд других членов российской делегации пока не получил визы.
Днем ранее, 14 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США не выдали визы большей части делегации РФ на Генассамблее ООН. Он также отметил, что Москва ждет их скорейшей выдачи.
Об этом же в тот же день сообщила и Захарова. Она подчеркнула, что российская делегация состоит из двух блоков. Первый блок — это официальная делегация — небольшой список лиц, который утверждается президентом РФ Владимиром Путиным. Из этого блока, по словам Захаровой, визу получил возглавляющий делегацию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Второй блок делегации состоит из сопровождающих лиц — экспертов, переводчиков и других. Среди этого списка, по словам дипломата, часть людей получила, а часть также не получила визы.
13 сентября заместитель председателя комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов заявил «Известиям», что задержка в выдаче виз российской делегации показывает неготовность США к поддержке дипломатии. Кроме того, в Совфеде сравнили получение виз для участия в Генассамблее ООН с «забегом с препятствиями».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в свою очередь, что США нарушают обязательства в вопросе виз для российской делегации на Генассамблею ООН.
Генассамблея ООН впервые за два года состоится в очном формате в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Откроет неделю президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит президент США Джо Байден. Согласно предварительной программе, глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, должен выступить 24 сентября.