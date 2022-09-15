Российские биофизики разработали новый метод диагностики рака Новую технологию выделения внеклеточных везикул из биологических жидкостей разработал коллектив биофизиков из МФТИ и Сколтеха
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
38Скончался Михаил Горбачев
Главное
Спецоперация на Украине
16:47 (мск), источник: Ведомости

Глава МИД Абхазии заявил о высокой вероятности войны с Грузией

Вероятность военного конфликта, который инициирует Грузия в отношении Абхазии, «достаточно высока». Такое заявление сделал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.

Источник: РИА "Новости"

«Вероятность военного конфликта [со стороны Грузии] оценивается как достаточно высокая», — сказал глава МИД Абхазии в ходе заседания общественного совета (цитата по ТАСС).

Он указал на недавнее предложение лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе провести референдум об открытии второго фронта.

Позже Кобахидзе пояснил, что его заявление было сарказмом. Он подчеркнул, что население страны выступает против военного конфликта.

Ардзинба отнесся к опровержению скептически. По его словам, растут объемы поставок военной техники в Грузию, также в стране регулярно проводятся совместные учения с НАТО. «Наверное, так к миру не готовятся, скорее всего, готовятся к войне», — добавил министр.

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба подтвердил обоснованность опасений. По его словам, республика «должна быть ко всему готова». При этом главным союзником Абхазии он назвал Россию. Шамба уточнил, что на стороне Грузии будут выступать те же страны, которые в настоящее время поддерживают Украину.

Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.

Пятидневная война
40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий
 ЕС и доморощенный энергетический кризис
«Вся страна сейчас превратилась в один большой киберполигон»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта