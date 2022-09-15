Глава МИД Абхазии заявил о высокой вероятности войны с Грузией

«Вероятность военного конфликта [со стороны Грузии] оценивается как достаточно высокая», — сказал глава МИД Абхазии в ходе заседания общественного совета (цитата по ТАСС).
Позже Кобахидзе пояснил, что его заявление было сарказмом. Он подчеркнул, что население страны выступает против военного конфликта.
Ардзинба отнесся к опровержению скептически. По его словам, растут объемы поставок военной техники в Грузию, также в стране регулярно проводятся совместные учения с НАТО. «Наверное, так к миру не готовятся, скорее всего, готовятся к войне», — добавил министр.
Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба подтвердил обоснованность опасений. По его словам, республика «должна быть ко всему готова». При этом главным союзником Абхазии он назвал Россию. Шамба уточнил, что на стороне Грузии будут выступать те же страны, которые в настоящее время поддерживают Украину.
Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.