Компьютер вычислил потенциальных соавторов пьес Шекспира Дело касается не только написания, но и адаптации работ поэта
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
20:31 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных, передает агентство Рейтер.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН», — заявил Зеленский в интервью агентству.

Агентство Рейтер со ссылкой на западного дипломата ранее сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину. Согласно предложению, аммиак российской компании «Уралхим» будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать международная компания Trammo, которая после транзита газа через территорию Украины будет поставлять аммиак на мировые рынки через Черное море. При этом Trammo будет платить Украине за его перекачку и транзит.

Позже информацию о возможности экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину подтвердил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В США обнародован план разрушения России
Шольц пригрозил Польше после требования репараций
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Путин: Киев отказался от переговоров и решил идти военным путем
В Мелитополе прогремел взрыв
ВГА Запорожья заявила об обстрелах береговой линии около ЗАЭС
ВС РФ уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта