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09:57 (мск), источник: © РИА Новости

Генсек ООН назвал введение визовых ограничений против россиян плохой идеей

ООН, 19 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил РИА Новости, что считает визовые ограничения против россиян в Европе «не очень хорошей идеей», и выразил надежду, что эти визовые ограничения исчезнут по окончании военной операции на Украине.

Источник: © РИА Новости

Отвечая в интервью агентству на вопрос о том, не считает ли генсек такие шаги нарушением прав человека в отношении россиян, Гутерреш отметил, что «отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились по многим аспектам» с началом специальной военной операции на Украине.

«И, очевидно, я надеюсь, что по окончании войны, все эти ситуации исчезнут», — сказал генсек.

Он напомнил, что некоторые россияне пожелали покинуть Россию в свете событий на Украине.

«Так что это, вероятно, не очень хорошая идея — не давать им приехать», — добавил он.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.

Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике «сжигания мостов» между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

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