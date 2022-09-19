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11:35 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-глава протокола Ельцина оценил слова Клинтона о продвижении НАТО

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Разговоры о продвижении НАТО на восток велись постоянно, но Россия всегда заявляла, что такой вариант недопустим, сообщил РИА Новости экс-глава протокола первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

Источник: © РИА Новости

Бывший президент США Билл Клинтон в колонке для The Atlantic рассказал о своем разговоре с экс-президентом Российской Федерации Борисом Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток.

«Я не помню, чтобы такое было. Разговор постоянно касался продвижения НАТО на восток, но постоянно ему говорилось, что это недопустимо», — сообщил Шевченко РИА Новости.

В свою очередь, Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО «самым грубым и незаконным образом». При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

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