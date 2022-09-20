17:21 (мск), источник: РБК
В Кремле запланировали заявление Путина по референдумам
Владимир Путин во вторник, 20 сентября, может высказать свое отношение к референдумам на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Президент Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.
Выступление ожидается до конца дня, что именно скажет глава государства, собеседникам РБК неизвестно.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
20 сентября представители ЛНР и ДНР объявили о том, что референдумы на этих территориях пройдут с 23 по 27 сентября.
«В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ определить днями голосования на референдуме с 23.09.2022 по 27.09.2022», — заявил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Он уточнил, что на референдум вынесут следующий вопрос: «Вы за вхождение ЛНР в состав России на правах субъекта России?» Результаты референдума планируется объявить не позднее чем через пять дней после голосования.
Глава ДНР Денис Пушилин внес законопроект «О референдуме по вхождению в состав РФ на правах субъекта» и попросил депутатов поддержать его. Также Пушилин обратился к президенту России с просьбой «как можно скорее рассмотреть вопрос вхождения республики в состав России, если это поддержат жители ДНР на референдуме».
О готовности провести референдум заявили и в Херсонской области: глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сказал, что референдум также пройдет
Призыв провести референдум прозвучал и в Запорожской области. Общественное движение «Мы вместе с Россией» попросило главу пророссийской военно-гражданской администрации Евгения Балицкого провести референдум о вхождении территории в состав России.
«Если люди Донбасса выскажутся, что хотят быть в составе России, Дума их поддержит», — заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.