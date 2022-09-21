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09:32 (мск), источник: Известия

Обращение министра обороны Шойгу. Трансляция

Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью после обращение президента России Владимира Путина.

Спецоперация на Украине
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Ранее, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что с этого дня в стране начинается частичная мобилизация. Глава государства также поддержал проведение референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Он заверил, что Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасные условия их проведения.

Накануне власти республик Донбасса подписали законы о проведении референдумов о вхождении в состав РФ, оба голосования назначены на период с 23 по 27 сентября.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Спецоперация на Украине
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