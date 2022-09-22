07:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Трасс заявила, что никто не угрожает России
Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает. Она добавила, что Великобритания намерена продолжать военную поддержку Украины.
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«Новые вооружения из Великобритании, включая MLRS, прибывают на Украину, пока я выступаю», — сказала Лиз Трасс во время выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН. «России никто не угрожает», — отметила она. Трансляция ее речи велась на YouTube.
«Украинцы защищают не просто свою страну, они защищают наши ценности и безопасность всего мира. Вот почему мы должны действовать. Вот почему Великобритания будет тратить 3% ВВП на оборону к 2030 году, сохраняя позиции ведущего игрока в области безопасности в Европе», — сказала Лиз Трасс во время выступления.
Ранее офис Лиз Трасс сообщил, что премьер намерена обновить Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны. В него планируется внести изменения с учетом «растущей угрозы». По информации Financial Times, Великобритания также намерена направить Украине в 2023 году не меньше 2,3 млрд в качестве военной помощи. Эти цифры аналогичны показателю 2022 года.