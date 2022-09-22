Загрязненный залив в Эквадоре очистят «плавучими островами»Это поможет справиться с загрязняющими веществами и бактериями
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
Главное
Частичная мобилизация: важное
11:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Орбан призвал ЕС отменить антироссийские энергетические санкции

Европейский союз должен отменить введенные в отношении России санкции до конца года, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит газета Magyar Nemzet. По словам Орбана, антироссийские санкции наносят больший ущерб экономике Европе, чем России.

Источник: AP 2022

«Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла избежать надвигающейся рецессии», — сказал Орбан на совещании правящей коалиции партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии.

Премьер-министр считает, что экономические проблемы, энергетический кризис и инфляция в европейских странах были вызваны санкциями.

Предполагалась, что введенные в начале лета санкции ударят по России, а не по европейцам. С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

Орбан призвал членов европейской коалиции сделать все возможное, чтобы санкции против России были сняты до конца текущего года.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщила, что осенью Евросоюз может пересмотреть санкционную политику в отношении России на фоне приближающихся холодов и дефицита топлива. На встрече руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что «санкции провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».

Во время загрузки произошла ошибка.

Милена Костерева

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как будет проходить мобилизация в России: детали
Кого не будут отправлять на спецоперацию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсанкции