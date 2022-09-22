Орбан призвал ЕС отменить антироссийские энергетические санкции

«Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла избежать надвигающейся рецессии», — сказал Орбан на совещании правящей коалиции партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии.
Премьер-министр считает, что экономические проблемы, энергетический кризис и инфляция в европейских странах были вызваны санкциями.
Орбан призвал членов европейской коалиции сделать все возможное, чтобы санкции против России были сняты до конца текущего года.
Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщила, что осенью Евросоюз может пересмотреть санкционную политику в отношении России на фоне приближающихся холодов и дефицита топлива. На встрече руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что «санкции провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».