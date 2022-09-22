Вучич предупредил о приближающемся мировом конфликте

«Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего, если вы меня спрашиваете, прекратятся ли бои, война — не прекратятся и не закончатся скоро. Будет только тяжелее, и когда я вам это 100 раз говорил, вы меня называли “королевой драмы” и “сумасшедшим”, а в итоге оказалось, что все это было истиной. Я руководствуюсь логикой железного детерминизма, выстраиваю факты, я слишком серьезный человек, чтобы говорить глупости. Геополитическая мировая ситуация идет вниз, и мы будем свидетелями большого, большого, большого мирового конфликта», — сказал сербский лидер.
20 сентября Вучич заявлял, что мир может скатиться к конфликту мирового масштаба, которого не было со времен Второй мировой войны, через один-два месяца. Перед этим он предупредил о самой тяжелой в экономическом и политическом смысле зиме в истории Европы после 1945 года.
18 мая, после переговоров с лидерами ЕС, Вучич заявлял, что ожидает предстоящей зимой резкого ухудшения ситуации в Европе. Он отмечал, что положение будет хуже, чем во время Второй мировой войны.