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06:44 (мск), источник: © РИА Новости

Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО

ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Посол США в Хельсинки Дуглас Хики считает, что Финляндию и Швецию могут принять в НАТО до конца этого года, сообщает американская газета Politico.

Источник: Reuters

Отмечается, что только трем из 30 стран НАТО еще предстоит ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к альянсу: Словакии, Венгрии и Турции.

При этом, как пишет газета, общее предположение состоит в том, что Венгрия и Турция подождут до 2023 года, чтобы принять окончательное решение.

«Дуглас Хики… заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что в НАТО будет 32 члена до конца этого года. Разговоры, которые он провел со своим венгерским коллегой в Хельсинки, привели его к мысли, что вскоре будет положительное голосование, как заявил он группе (репортеров и экспертов — ред.), предупредив, что ситуация может измениться. Но Хики считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве, что побуждает его быстро продвигаться по этому вопросу», — пишет газета.

Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.

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