Посол США рассказал, когда Финляндию и Швецию могут принять в НАТО

Отмечается, что только трем из 30 стран НАТО еще предстоит ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к альянсу: Словакии, Венгрии и Турции.
«Дуглас Хики… заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что в НАТО будет 32 члена до конца этого года. Разговоры, которые он провел со своим венгерским коллегой в Хельсинки, привели его к мысли, что вскоре будет положительное голосование, как заявил он группе (репортеров и экспертов — ред.), предупредив, что ситуация может измениться. Но Хики считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве, что побуждает его быстро продвигаться по этому вопросу», — пишет газета.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.