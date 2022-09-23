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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Четыре депутата Госдумы попросили отправить их на спецоперацию

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что четыре депутата Госдумы написали заявления с просьбой отправить их служить в зону спецоперации. Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Все они из «Единой России». Теперь их заявления должны рассмотреть в Минобороны.

Спецоперация на Украине

«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», — написал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

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22 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не забронированы от мобилизации на Украину. Депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») до этого говорил, что депутаты Госдумы не могут уйти воевать, поскольку за ними «стоят граждане». По его мнению, уйти на фронт в актуальных условиях — это «самое легкое решение». Виталий Милонов называл тех, кто не хочет принимать участие в военных действиях, «айфоно-соевыми куколдами».

Ранее из депутатов Госдумы участие в военной операции принимал депутат от Чечни Адам Делимханов. Он возглавлял подразделения добровольцев от Чечни. 12 сентября Делимханов вернулся в зону военных действий после отпуска.

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Олеся Павленко

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